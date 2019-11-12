12.11.2019 - 10:36 | | DHA
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
Mersin merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesi'nde Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin, Muğla ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasa dışı bahis oynandığı saptanan adreslere operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 6 adet cep telefonu ve bir adet harddisk ele geçirildi. Mersin'de sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Feci olay! Geri geri manevra yaparken ezdiİstanbul Fatih'te Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin kamyonetin altından kadını çıkarma çalışmaları sürüyor.