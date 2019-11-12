MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
12.11.2019 - 10:36 | | DHA

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesi'nde Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin, Muğla ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasa dışı bahis oynandığı saptanan adreslere operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 6 adet cep telefonu ve bir adet harddisk ele geçirildi. Mersin'de sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Feci olay! Geri geri manevra yaparken ezdiİstanbul Fatih'te Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin kamyonetin altından kadını çıkarma çalışmaları sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 15 Kasım BİM aktüek ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 15 Kasım BİM aktüek ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

17 yaşındaki kıza, şantajla cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı!

17 yaşındaki kıza, şantajla cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı!

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki Haber