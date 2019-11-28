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28.11.2019 - 14:36 | | İHA

Mersin'de 170 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerince bir kulübede yapılan aramada, bidonlar içerisinde 170 litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin'de 170 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi Taşbaşı mevkiinde bulunan zeytin bahçesi içerisindeki kulübede sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kulübede yapılan aramada, 7 adet 20 litrelik, 1 adet de 30 litrelik bidonlar içerisinde toplam 170 litre fermente alkollü içki (şarap) ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınarak hakkında işlem başlatılan 1 kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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