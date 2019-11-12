Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında?

Cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Taşkın, geçtiğimiz sene Instagram hesabından bir paylaşım yaparak"Artık bakire değilim, merakımdan yaptım." demişti. Bu açıklamasıyla uzun süre adından söz ettiren Taşkın, bu sefer de bir takipçisinin "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi?" sorusuna cevap verdi. Taşkın, paylaşımında "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" dedi.

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twitter'da birçok kez TT oldu. Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.