Metro Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Metro Market çalışma mesai saatleri

Temelleri 1964 yılında atılan Metro Group iştiraki olan Metro Market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Metro Market sabah saat kaçta açılır, akşam saat kaçta kapanır? Merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. Metro Market 08:00-21:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte tüm detaylar...



METRO MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020



Metro Market 08:00’dan 21:30’a kadar aralıksız bir şekilde çalışmaktadır. Bu mesai saati şehirlere göre değişebilmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet vermektedirler.

Metro Market Genel Müdürlüğü, Koçman caddesi Güneşli Kavşağı 342121 Güneşli-Bağcılar İstanbul adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 212 4445040 numaralı telefonu arayarak da ulaşabilirsiniz.



METRO MARKET HAKKINDA

Metro Market dünyanın en büyük toptancı marketlerinden biridir. Merkez Ofisi Almanya'nın Düsseldorf şehrindedir. 1990 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermektedir.

Metro Group’un temelleri 1964 yılında, Otto Beisheim tarafından Almanya’nın Ruhr bölgesinde atıldı. 1998 yılında Metro Toptancı Market’e bir başka büyük marka olan Makro da katıldı. Bu şekilde uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaştı.

Metro Market kaçta kapanıyor/açılıyor Metro Market çalışma saatleri 2020

Metro, gıda güvenliği konusunda birçok projeyi hayata geçirdi. Tedarik zincirinin tamamında yüzde yüz şeffaflığı sağladığı Antalya Metro Meyve Sebze Platformu ile IFS (International Featured Standarts) Lojistik Standardı Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Bu çalışma ile Metro, sektöründe hem Türkiye’de hem de yer aldığı ülkelerde bir ilke imza attı.

Metro, 25 ülkede 759 mağazası ve yaklaşık 108.007 çalışanıyla perakende sektörünün en önemli uluslararası şirketlerinden biridir.