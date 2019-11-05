Mevlid Kandili ne zaman? 2019 Yılının son kandili Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Peygamberin dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili'nin tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. 2019 Dini günler listesinde yer alan Mevlid Kandili tarihi, vatandaşlarda merak konusu oldu. Mevlid Kandili'ni anlam ve önemine yakışır şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, o gün nasıl ibadet yapılması gerektiğini araştırıyor. İşte 2019 Mevlid Kandili tarihi...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu yıl 8 Kasım 2019 Cuma gününe denk geliyor.

Mevlid Kandili, insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.