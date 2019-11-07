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07.11.2019 - 09:51 |

Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? O gün neler yapılır?

İslam alemi için en mübarek günler arasında yer alan Mevlid Kandili'nin ne zaman yaşanacağı merak ediliyor. 2019 Yılının son kandili olan 'Mevlid Kandili' için arayış sürüyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman? MEvlid Kandili'nd oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte o özel gün hakkında bilinmesi gerekenler...

Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? O gün neler yapılır?

Mevlid Kandili için vatandaşlar hazırlıklara başladı. Mevlid Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca müslüman, bu özel günde neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Hangi ibadetler yerine getirilir?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu yıl 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç ile ilgili dini bir bilgi yer almıyor. Oruç tutmak isteyenler tutabilir, fakat Mevlid Kandili'nde kesin oruç tutulmalı gibi bir bilgi dini kaynaklarda yer almıyor.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLMELİ?

Her kandil günü gibi Mevlid Kandili'nde de dualar okumak, kuran okumak, namaz kılmak, tövbe etmek ve tesbih namazı kılmak gerekir. Yani Mevlid Kandili'nde içimizden geldiği gibi ibadet edebiliriz.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

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