‘Mevsim geçişleri en tehlikeli zaman’

Dağcıların dağlara giderken izin almadıklarını ama bilgilendirmede bulunduklarını belirten Başar; sporcuların gittikleri dağ bölgesindeki jandarmaya bilgi verdiklerini, faaliyet programlarının da TDF ve il spor müdürlükleri tarafından onaylandığını söyledi. Doğada bir faaliyet yapılıyorsa, doğru kurumlardan düzgün eğitim alınmasının çok önemli olduğunu söyleyen Başar, dağcılık seviyesine uygun ekipman, malzeme ve eğitimin eksiksiz olması gerektiğini belirtti. Eğitimlerin TDF bünyesinde ve kulüplerde verildiğini ve isteyen herkese açık olduğunu belirten Başar, dağcılığın da belli riskler taşıdığını ancak bu risklerin eğitim malzeme ve tecrübe ile en alt seviyeye indirilebileceğini söyledi.