08.12.2019 - 07:50 | | YAVUZ ÖZDEN Ankara
‘Mevsim geçişleri en tehlikeli zaman’
Uludağ’da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ı arama çalışmaları sürerken, Milliyet’e konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar, geçiş mevsimlerinin dağcılık için en tehlikeli zaman olduğunu söyledi.
Dağcıların dağlara giderken izin almadıklarını ama bilgilendirmede bulunduklarını belirten Başar; sporcuların gittikleri dağ bölgesindeki jandarmaya bilgi verdiklerini, faaliyet programlarının da TDF ve il spor müdürlükleri tarafından onaylandığını söyledi. Doğada bir faaliyet yapılıyorsa, doğru kurumlardan düzgün eğitim alınmasının çok önemli olduğunu söyleyen Başar, dağcılık seviyesine uygun ekipman, malzeme ve eğitimin eksiksiz olması gerektiğini belirtti. Eğitimlerin TDF bünyesinde ve kulüplerde verildiğini ve isteyen herkese açık olduğunu belirten Başar, dağcılığın da belli riskler taşıdığını ancak bu risklerin eğitim malzeme ve tecrübe ile en alt seviyeye indirilebileceğini söyledi.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.