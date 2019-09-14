MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMezarı iki kez kazılmış halde bulundu! Fotokapana bakın ne takıldı?
14.09.2019 - 18:23 | | İHA

Mezarı iki kez kazılmış halde bulundu! Fotokapana bakın ne takıldı?

Bartın’ın Ulus ilçesinde ölümünün ardından mezarı iki kez kazılan adamın mezarına kurulan fotokapanlara sadece çakal ve yavruları takıldı. Ekipler görüntülerde iddia edilen ayıya rastlayamadı.

Mezarı iki kez kazılmış halde bulundu! Fotokapana bakın ne takıldı?

 

Ulus ilçesi Saz Mahallesi'nde Temmuz ayında hayatını kaybeden Niyazi Ak’ın Sümenler Mezarlığı'na defnedilmesinin ardından mezarı iki kez kazılmış halde bulundu. Durumun ardından bölgedeki ayılardan şüphelenen köy sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mezarlıkta inceleme yapan ekipler tespit için mezara fotokapan yerleştirdi.

Mezarı iki kez kazılmış halde bulundu Fotokapana bakın ne takıldı

Geçen hafta kurulan fotokapanlara geride kalan süreçte sadece çakal ve yavruları takıldı. Mezarlıkta ayıya rastlayamayan ekipler, mezarında derin kazılması nedeniyle çakalların bunu yapamayacağını belirtti. Diğer yandan mezarın soyguncular tarafından kazıldığından şüpheleniliyor.

Eski başkanın evlat acısıBalıkesir’de iki dönem Doğru Yol Partisi'nden belediye başkanlığı yapan Sami Gökdeniz’in hayatını kaybeden kızı Ebru Gökdeniz son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Komşuda deprem! O ilimizde de hissedildi

Komşuda deprem! O ilimizde de hissedildi

Bakan Varank Savaşan İHA'lar" yarışmasını izledi

Bakan Varank Savaşan İHA'lar" yarışmasını izledi 

12 yıl sonra gelen mutluluk

12 yıl sonra gelen mutluluk

Meteoroloji o ilimizi uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji o ilimizi uyardı! Kuvvetli geliyor

Sıradaki Haber