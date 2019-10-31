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31.10.2019 - 09:58 |

MGM hava durumu tahminlerini yayımladı! Cuma, Cumartesi Pazar hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu bilgilerini yayımladı. Cuma, Cumartesi, Pazar hava durumu için arayışa geçen vatandaşlar, havaya göre plan ve hazırlık yapacak. İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri...

MGM hava durumu tahminlerini yayımladı! Cuma, Cumartesi Pazar hava durumu nasıl olacak?

Hava nasıl olacak sorusu yoğun ilgi görüyor. Hafta sonuna yaklaşırken, hafta sonu planı kurmak isteyenler, önce hava durumunu inceliyor. Hava durumuna göre hazırlıklarını tamamlayıp, ona göre plan kuracak vatandaşala yaşadığın ilin hava durumu öğrenmek istiyor. İşte MGM tarafından yayımlanan il il hava durumu...Anka hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün açık 11,8 °C

Cuma hava durumu Sağanak Yağışlı 9°C 13°C

Cumartesi hava durumu Parçalı Bulutlu 3°C 15°C

Pazar hava durumu Parçalı Bulutlu 1°C 18°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Parçalı Bulutlu 17,1 °C

Cuma hava durumu Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13°C 16°C

Cumartesi hava durumu Parçalı Bulutlu 11°C 18°C

Pazarhava durumu  Az Bulutlu 10°C 19°C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Parçalı Bulutlu 18 °C

Cuma hava durumu Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15°C 21°C

Cumartesi hava durumu Çok Bulutlu 12°C 21°C

Pazar hava durumu Çok Bulutlu 13°C 22°C

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ölümden saniyelerle kurtuldularKağıthane’de park halindeyken el freni boşalan otomobil, geri manevra yaparak binaya çarptıktan sonra yaklaşık 5 metreden aşağıya uçtu. Dehşet anları kameralara yansırken, yolda yürüyen bir kadın ve öğrenci ölümden saniyelerle kurtuldu.
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