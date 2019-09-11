MGM'den Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayımladı. Milyonlarca vatandaş ise arayışa koyuldu. Peki Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu bilgileri...
Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Hava nasıl olacak, Ankara'da hava nasıl, İstanbul'da yağış var mı, İzmir'de hava kaç derece soruları yoğun ilgi görüyor. MGM tarafından yayımlanan il il hava durumlarına haberimizde yer verdik. İşte merakla araştırılan hava durumu...
HAVA DURUMU
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün az bulutlu 28 derece
Perşembe günü parçalı bulutlu 28 derece
Cuma günü parçalı bulut 27 derece
Cumartesi günü parçalı bulutlu 26 derece
Pazar günü parçalı bulutlu 24 derece
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün parçalı bulutlu 29 derece
Perşembe günü hafif sağanak yağışlı 28 derece
Cuma günü hafif sağanak yağışlı 27 derece
Cumartesi günü parçalı bulutlu 27 derece
Pazar günü hafif sağanak yağışlı 26 derece
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün az bulutlu 31 derece
Perşembe günü az bulutlu 29 derece
Cuma günü parçalı bulutlu 30 derece
Cumartesi günü az bulutlu 30 derece
Pazar günü az bulutlu 30 derece
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