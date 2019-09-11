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HaberlerGündemMGM'den Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri!
11.09.2019 - 12:03

MGM'den Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayımladı. Milyonlarca vatandaş ise arayışa koyuldu. Peki Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu bilgileri...

MGM'den Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar arasında merak konusu olan hava durumu arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Hava nasıl olacak, Ankara'da hava nasıl, İstanbul'da yağış var mı, İzmir'de hava kaç derece soruları yoğun ilgi görüyor. MGM tarafından yayımlanan il il hava durumlarına haberimizde yer verdik. İşte merakla araştırılan hava durumu...

HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

MGMden Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri

Bugün az bulutlu 28 derece

Perşembe günü parçalı bulutlu 28 derece

Cuma günü parçalı bulut 27 derece

Cumartesi günü parçalı bulutlu 26 derece

Pazar günü parçalı bulutlu 24 derece

İSTANBUL HAVA DURUMU

MGMden Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri

Bugün parçalı bulutlu 29 derece

Perşembe günü hafif sağanak yağışlı 28 derece

Cuma günü hafif sağanak yağışlı 27 derece

Cumartesi günü parçalı bulutlu 27 derece

Pazar günü hafif sağanak yağışlı 26 derece

İZMİR HAVA DURUMU

MGMden Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri

Bugün az bulutlu 31 derece

Perşembe günü az bulutlu 29 derece

Cuma günü parçalı bulutlu 30 derece

Cumartesi günü az bulutlu 30 derece

Pazar günü az bulutlu 30 derece

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