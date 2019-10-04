Mickey Mouse tablosu açık artırmaya çıkıyor

Müzayede evinin yetkililerine göre Wayne Thiebaud’ya ait 1988 tarihli “Mickey Mouse” tablosunun 400 bin dolar ile 600 bin dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor. Koleksiyonda, “Mickey Mouse” tablosunun yanı sıra aralarında Richard Diebenkorn’un “Ocean Park” kanvası, Andrew Wyeth’in “Oliver’s Cap”inde bulunduğu toplam 14 milyon değerinde 40 eser yer alıyor.