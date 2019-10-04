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04.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Mickey Mouse tablosu açık artırmaya çıkıyor

Christie’s Müzayede Evi, geçen salı günü yaptığı açıklamada Diane Disney Miller ve eşi Ron Miller’a ait koleksiyonun içinde yer alan “Mickey Mouse” tablosunun 14 Kasım tarihinde açık artırmaya sunulacağını duyurdu.

Mickey Mouse tablosu açık artırmaya çıkıyor

Müzayede evinin yetkililerine göre Wayne Thiebaud’ya ait 1988 tarihli “Mickey Mouse” tablosunun 400 bin dolar ile 600 bin dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor. Koleksiyonda, “Mickey Mouse” tablosunun yanı sıra aralarında Richard Diebenkorn’un “Ocean Park” kanvası, Andrew Wyeth’in “Oliver’s Cap”inde bulunduğu toplam 14 milyon değerinde 40 eser yer alıyor.

 

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