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09.12.2019 - 18:19 | | DHA

Mide bulandÄ±ran olay! Lise öÄŸrencileri fark etmeseydi...

Esenyurt'ta parkta zihinsel engelli genÃ§ kÄ±zÂ  H.A'yÄ±,Â taciz ettiÄŸi iddia edilen 52 yaÅŸÄ±ndaki G.T. lise Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan darp edildikten sonra polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Mide bulandÄ±ran olay! Lise öÄŸrencileri fark etmeseydi...

Olay, Â MehterÃ§eÅŸme Mahallesi Gaziler ParkÄ±'nda saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, 19 yaÅŸÄ±ndaki H.A. adlÄ± zihinsel engelli genÃ§ kÄ±z bankta oturduÄŸu sÄ±rada, yanÄ±na gelen 52 yaÅŸÄ±ndaki G.T. tarafÄ±ndan taciz edildi.

Mide bulandÄ±ran olay Lise Ã¶ÄŸrencileri fark etmeseydi...

GenÃ§ kÄ±zÄ±n elle taciz edildiÄŸini gÃ¶ren lise Ã¶ÄŸrencileri, G.T.'yi darp etmeye baÅŸladÄ±. Ã‡evredekilerin bildirmesi Ã¼zerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, G.T.'yi lise Ã¶ÄŸrencilerinin elinden aldÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan G.T.'nin baÅŸÄ±na 8 dikiÅŸ atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. G.T. tedavisinin ardÄ±ndan polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polisin olaya iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Â Â 

Mide bulandÄ±ran olay Lise Ã¶ÄŸrencileri fark etmeseydi...

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Kaybolan daÄŸcÄ±larÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda drone desteÄŸiUludaÄŸ'da, 1 AralÄ±k Pazar gecesi zirve tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± yaparken kaybolan amatör daÄŸcÄ±lar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'Ä± (37) arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±, 8'inci günde de sürüyor.
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