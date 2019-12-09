Mide bulandÄ±ran olay! Lise Ã¶ÄŸrencileri fark etmeseydi...

Olay, Â MehterÃ§eÅŸme Mahallesi Gaziler ParkÄ±'nda saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, 19 yaÅŸÄ±ndaki H.A. adlÄ± zihinsel engelli genÃ§ kÄ±z bankta oturduÄŸu sÄ±rada, yanÄ±na gelen 52 yaÅŸÄ±ndaki G.T. tarafÄ±ndan taciz edildi.
GenÃ§ kÄ±zÄ±n elle taciz edildiÄŸini gÃ¶ren lise Ã¶ÄŸrencileri, G.T.'yi darp etmeye baÅŸladÄ±. Ã‡evredekilerin bildirmesi Ã¼zerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, G.T.'yi lise Ã¶ÄŸrencilerinin elinden aldÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan G.T.'nin baÅŸÄ±na 8 dikiÅŸ atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. G.T. tedavisinin ardÄ±ndan polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polisin olaya iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Â Â
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