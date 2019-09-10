Milli kick boksçu tutuklandı! Psikolojim iyi değil

Milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’de bir eğlence mekanından çıktığı sırada kendilerine laf attığı gerekçesiyle yanlarından geçen 2 motosikletliyle kavga etmiş ve motosikletlileri feci şekilde dövmüştü. Bunun üzerine olay yerinden kaçan 2 kişiyi takip eden Şahin, 24 yaşındaki Ömer Özdemir’i yakalayıp bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Berke Şahin ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, polis eşliğinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

“PSİKOLOJİM İYİ DEĞİL”

Savcılık ifadesi alınan Berke Şahin, maktulün kendisine küfür ettiğini ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek, “Psikolojim iyi değildir, kendimi iyi hissetmiyorum” dedi.

Savcılık sorgularının ardından şüpheli Berke Şahin ve Tevfik K. “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle, Okan C. ise adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

“PİŞMANIM”

Berke Şahin mahkeme sorgusunda, “Ben maktul Ömer Özdemir’i tanımıyorum. Tevfik K. benim arkadaşım olur. Olay gecesinde kız arkadaşımla Moda barlar sokağında yürüyorduk. Ben olayla ilgili ayrıntılı ifademi emniyette verdim. Şu anda kendimi psikolojik olarak iyi hissetmediğimden dolayı ifademi tekrar ediyorum. Böyle bir olaydan dolayı üzgün ve pişmanım” diye konuştu.

Şüpheli Tevfik K. ise, “Berke’yi 3 senedir tanıyorum. Olay günü iş çıkışı sokaktaydım. Bir barın güvenlik görevlisiyim. Bir şahsın küfür ederek gittiğini ve Berke’nin de peşinden gittiğini gördüm. Berke’nin yanlış bir şey yapmasından çekindiğim için peşlerinden gittim, sokağın oradan ilerleyip bekçi kulübüne giriş yaptı. Çıktığında elinde kesik olduğunu söyledi. Ben de ikisinin arasına girmeye çalıştım. Maktulü kendi arabama aldım. Engellemek amacıyla vücudumu araya soktum, ben maktule kesinlikle vurmadım ancak araya girmem vurma olarak gözükebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLİ KİCK BOKSÇU VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Sorgu işleminin ardından Berke Şahin ve Tevfik K., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Okan C. ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.