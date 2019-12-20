Milli Piyango bilet fiyatları | Milli Piyango yılbaşı tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet ne kadar?

Tam bilet ne kadar? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde milyonluk ikramiyeyi kim kazanacak merak konusu. Geçen yıl tam bilete isabet eden büyük ikramiye bu sene vatandaşları tam ve yarım biletlere yönlendiriyor.

MİLLİ PİYANGO'DA TAM VE YARIM BİLETE İLGİ BÜYÜK

Milli Piyango'nun büyük yılbaşı çekilişine neredeyse 10 gün kala biletlerin yüzde 78'i satıldı. Bu yıl özellikle yarım ve tam biletlere yönelik büyük bir talep olduğu belirtiliyor. Bu artışta, geçen yıl Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 20 yıl sonra yeniden tam bilete çıkmış olmasının etkili olduğu kaydedildi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

TAM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tam biletleri 80 TL'ye satılıyor.

YARIM BİLET NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişi yarım bilet fiyatı 40 TL.

ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR

Bu sene Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı 20 TL.