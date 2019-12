Milli Piyango biletinizi ikramiye isabet etti mi? Milli Piyango sorgulama sayfasından hemen bilet sorgula!

Milli Piyango çekiliş sonuçları heyecanı sona erdi. Milli Piyango Yılbaşı 2020 sonuçları açıklandı. Milyonlarca vatandaş, 80 milyon TL'nin hayalini kuruyordu. Merakla beklenen büyük gün geldi ve Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango bilet sorgulama ekranına akın eden milyonlarca vatandaş, bilet numarasını ekrana yazarak sonucu öğreniyor. 31 Aralık 2019 Salı günü gerçekleştirilen Milli Piyango çekiliş sonuçlarında sıralı tam lise belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milliyet.com.tr sitesi üzerinden Milli Piyango çekiliş sonuçlarına kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. 2020 Yılı için Milli Piyango ile hayallerini süsleyen milyonlarca vatandaş, hayallerine ulaşmak için can atıyor. Milli Piyango biletiyle hayallerine umutla bağlananlar, milli piyango biletlerine büyük ilgi gösterdi. Çeyrek bilet, yarım bilet veya tam bilet alanlar haricinde bilet çeşitlerinin her birini alan vatandaşlar da oldu. Şansını her kademede denemek isteyenler, Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları için arayışta bulunuyor. Yılbaşı biletine herhangi bir ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar ise amortiden umutlanıyor. İki rakam belirlenen amorti rakamları bu yıl hangileri oldu? Biletine ikramiye çıkmasa da amortinin isabet ettiğini öğrenen vatandaşlar, bilet fiyatının iadesini almak istiyor. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişine katılan vatandaşlar, çekiliş sonrasında bilet sorgula, milli piyango bilet sorgulama ekranı, milli piyango çekiliş sonuçları, 2020 milli piyango sonuçları aramalarında bulunarak bir an önce sonuç öğrenmeyi hedefliyor.





MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ 2020 SONUÇLARI

Milli Piyango'da bu yıl büyük ikramiye alan bilet: 1358490

Milli Piyango amorti rakamları: 4-8