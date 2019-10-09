Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? 9 Ekim MPİ çekilişi

Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerini buluyor. Basılı olan biletlerin satın alınmasına dayalı olarak gerçekleştirilen Milli Piyango'da Ekim ayının ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Milli Piyango 9 Ekim çekilişi 15:00'dan itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

18:00'de ise iki büyük ikramiye ve amorti çekilişi gerçekleştirilecek.