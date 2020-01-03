Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır? 2020 Milli Piyango bilet sorgulama

2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçlarına göre 80 Milyon TL dörde bölündü. Kişi başı 20 milyon TL olan büyük ikramiye tutarını alan iki talihli isimlerinin açıklanmasını istemedi. Peki, bilet sorgulaması yapıp biletine ikramiye çıktığını öğrenen kişi Milli Piyango ikramiyesini nereden alabilir?

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor.

Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam biletinizi Milliyet.com.tr bilet sorgulama robotu ile sorgulamanız çok kolay. Bilet numaranızı ilgili alana yazark bilet sorgula butonuna tıkladıktan sonra biletinize isabet eden ikramiye tutarı ekranda görüntüleniyor.