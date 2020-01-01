Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL kazandıran numaralar belli oldu! İşte Milli Piyango sıralı tam liste
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 8 milyon ve 1 milyon TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango'nun çeyrek bilete isabet etmesi ile büyük ikramiye de dörde bölündü. Çeyrek biletin satın alındığı iller İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'dan çıktı. Peki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon TL'lik ikramiye hangi numaralara isabet etti. İşte sıralı tam liste...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar satın aldıkları biletleri sorgulamak için uyanır uyanmaz harekete geçti. Milli Piyango çekilişinin açıklandığı saatlerde de biletine isabet eden rakamı sorgulayaman vatandaşlar 2020 yılında satın aldıkları bilete ne kadar ikramiye isabet ettiğini yeni yılın ilk gününde aramayı sürdürüyor.
Milli Piyango Özel İdaresi tarafından 31 Aralık 15:00'de başlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çekilişi saat 20:30'da başladı. 80 milyon TL, 8 milyon TL ve amorti rakamlarının belli olduğu çekilişin ardından büyük ikramiye ve 8 milyon TL'lik rakamları biletinde göremeyen vatandaşlar 1 milyon TL'nin hangi numaraya isabet ettiğini araştırmaya başladı. Peki 1 milyon TL hangi numaralara isabet etti. İşte 2020 Milli Piayngo sıralı tam liste...
Son 7 rakamına göre 1 milyon TL ikramiye kazanan numaralar
7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550, 3038866
MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ