Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL kazandıran numaralar belli oldu! İşte Milli Piyango sıralı tam liste

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar satın aldıkları biletleri sorgulamak için uyanır uyanmaz harekete geçti. Milli Piyango çekilişinin açıklandığı saatlerde de biletine isabet eden rakamı sorgulayaman vatandaşlar 2020 yılında satın aldıkları bilete ne kadar ikramiye isabet ettiğini yeni yılın ilk gününde aramayı sürdürüyor.

Milli Piyango Özel İdaresi tarafından 31 Aralık 15:00'de başlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çekilişi saat 20:30'da başladı. 80 milyon TL, 8 milyon TL ve amorti rakamlarının belli olduğu çekilişin ardından büyük ikramiye ve 8 milyon TL'lik rakamları biletinde göremeyen vatandaşlar 1 milyon TL'nin hangi numaraya isabet ettiğini araştırmaya başladı. Peki 1 milyon TL hangi numaralara isabet etti. İşte 2020 Milli Piayngo sıralı tam liste...

Son 7 rakamına göre 1 milyon TL ikramiye kazanan numaralar

7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550, 3038866

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