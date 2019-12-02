MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Minibüsçü dehşeti! Sokak ortasında genç kızlara saldırdı
ABONE OL
02.12.2019 - 09:46 | | İHA

Minibüsçü dehşeti! Sokak ortasında genç kızlara saldırdı

Esenyurt’ta bir minibüsçü hızlı gittiğini iddia ederek aracından inen genç kızları yaşanan tartışma sonrasında sokak ortasında darp etti. Gözyaşlarına boğulan genç kızlar yaşadıkları dehşet karşısına şaşkına dönerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Minibüsçü dehşeti! Sokak ortasında genç kızlara saldırdı
Minibüs şoförünün 2 kız kardeşe saldırısı kamerada
Minibüs şoförünün 2 kız kardeşe saldırısı kamerada
Minibüs şoförünün 2 kız kardeşe saldırısı kamerada
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, Cuma günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt Koza Mahallesi mevki'inden 34 TMG 66 plakalı minibüse binen Mine M. (21) ile Kübra Kısaboy (26) yolculuk esnasında minibüs sürücüsünün, aşırı agresif ve hızlı araç kullanmasından şikayet ederek defalarca şoförü sözlü olarak uyardı. Genç kızların uyarılarını dikkate almayan şoför aynı şekilde aracını kullanmaya devam etti. Bu sırada iddiaya göre, minibüs şoförü trafikte birkaç kez başka araç şoförleriyle de tartışarak, minibüs içerisindeki yolcuları tedirgin etti.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNE TEPKİ GÖSTERDİ, SOKAK ORTASINDA DARP EDİLDİ

Gergin geçen yolculuğun ardından gidecekleri yere ulaşan genç kızlar, minibüsten indi. Minibüs hareket edeceği sırada genç kızlardan Mine M. açık olan minibüs penceresinden “Çok lanet bir minibüsçüsün” diyerek tepkisini gösterdi. Minibüs sürücüsü, verilen bu tepkiye sinirlenerek aracını durdurup genç kızların peşinden koştu. Kaldırım üzerinde kızları yakalayan minibüs şoförü, genç kızları darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ile minibüs içerisindeki yolcular genç kızları kurtarmaya çalıştı. Genç kızlara saldıran şoför güçlükle sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Minibüsçü dehşeti Sokak ortasında genç kızlara saldırdı


DARP EDİLEN GENÇ KIZLAR MİNİBÜSÇÜDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadıkları şoku atlatmakta güçlük çekerek gözyaşlarına boğulan genç kızlar, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızların şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürdü. Polis, saldırgan minibüs şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Minibüsçü dehşeti Sokak ortasında genç kızlara saldırdı


“BENİ BURADA DÖVDÜ, AYIRMAYA ÇALIŞANLARI DA TEHDİT ETTİ”

Olayın ardından polisi bekleyen genç kızlar, “Minibüse binerek geliyorduk, o kadar hızlı sürüyordu ki, yaşlı bir amcaya küfür ederek az kalsın dövüyordu. Sonra inerken bende sinirlendim, çok lanet bir sürücüsünüz dedim. Arabayı burada durdurdu, geldi beni burada hakaret ederek dövdü. Ayıranları da tehdit etti, seni doğrarım dedi” diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Minibüsçü dehşeti Sokak ortasında genç kızlara saldırdı


MİNİBÜSÇÜNÜN GENÇ KIZLARI DARP ETTİĞİ O ANLAR KAMERADA

Genç kızların minibüs sürücüsüyle yaşanan tartışma sonrasında darp edildiği o anlak güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kızın minibüs sürücüsüne tepki gösterdiği ardından minibüs sürücüsünün inerek genç kızları darp ettiği görülüyor.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

Sıradaki Haber