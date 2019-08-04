‘Mircea’ 6 yıl sonra yeniden Türkiye’de... İstanbul rotaya özel olarak eklendi

Romanya adına dünya denizlerinde dolaşarak diplomatik ilişkileri geliştiren Mircea Cel Batran adlı askeri yelkenlinin mürettebatının direklere tırmanarak İstanbul’u selamlaması büyük ilgiyle karşılandı. 1939’daki ilk uluslararası yolculuğuna çıkan geminin o rotada olmayan İstanbul’u 80 yıl sonra limanları arasına eklediğini söyleyen geminin komutanı Albay Mircea Tarhoaca, “İstanbul’u rotaya ekleyerek bu güzel şehre özel bir selamlama yaptık. O kadar çok ortak değerimiz var ki, direklere çıkarak yaptığımız ‘çimariva’yla İstanbul’u ve Türk halkını özel olarak selamlamak istedik” dedi.

İstanbul’a önceki gün demirleyen Romanya’nın en özel gemisi Mircea, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kılavuz kaptanı Ali Cömert tarafından Sarayburnu rıhtımına yanaştırılmış, geminin direklerine tırmanan subay ve astsubay adayları aynı anda şapkaların çıkartarak özel bir selamlamayla “Biz geldik” mesajı vermişti.

Tuzla’ya gelmişti

Halatlardan direklere çıkan askeri öğrencilerin gösterisi büyük ilgi çekerken, geminin komutanı Albay Mircea Tarhoaca Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu. Tarhoaca, “Köstence’deki Deniz Harp Akademisi’ni bitirdim ve subay oldum. 11 yıldır görev yaptığım geminin Mart 2018’den beri komutanıyım. Aynı ismi taşıdığım gemim bana gurur veriyor. 2013 yılında Mircea ile Tuzla’ya gelmiştik. İstanbul’u o kadar çok seviyorum ki altı yıl sonra tekrar geldiğime çok sevindim. İstanbul’u çok gelişmiş gördüm. Gelenekselliğini korurken modernleşen İstanbul beni yine etkiledi” diye konuştu.

‘İstanbul’u çok seviyoruz’

Komutan Tarhoaca, Almanya-Hamburg’da yapılan ve 1939’da ilk uluslararası diplomatik yolculuğuna çıkan geminin o zamanki rotasında İstanbul olmadığını, iki ülkenin gelişen ilişkileri ve Türkiye’nin Karadeniz’deki öneminin artmasıyla sadece İstanbul’u eklediklerini belirtti.

Tarhoaca, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı geminin 80 yıl önceki ilk yolculuğunu canlandırmak ve uluslararası ilişkileri geliştirmek için 5 Mayıs’ta Köstence’den çıktık. 95 günlük seyahat rotasında İstanbul özel konumu deneniyle eklendi. İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Almanya-Hamburg’a vardık. Dönüşe geçerek İngiltere, Portekiz ve Malta’ya girdik. İstanbul’u ekleyerek bu güzel şehre özel bir selamlama yaptık. Çünkü Türkiye ile Romanya ilişkileri çok gelişti. Türkiye’nin Karadeniz’deki varlığı çok arttı. Bu değişiklik bize de çok iyi geldi ve mutlu olduk” dedi.

Subay ve astsubay adayının direklere tırmanarak selamlamaya katıldığını söyleyen Albay Tarhoaca, “Selamlamayı beğenmenize sevindim. Türkiye ve İstanbul’a yakışır bir merhaba ile girmek istedik. Yani hem şehre hem halka olan saygımızı kanıtlamak istedik. Çünkü İstanbul halkını çok seviyoruz. Ortak kültüre çok inanıyoruz. Türk ve Romen halkı birbirine çok yakın. Köstence’de o kadar çok Türk var ki birçoğu da arkadaşım. Burada kendimi hiç yabancı hissetmiyorum. Aynı kelimelerle bile konuşabiliyoruz. Eski bir Osmanlı kenti Tuna Nehri kıyısındaki Braila’da doğdum. Türk insanlarıyla olmak çok güzel, keşke daha fazla kalabilseydik. İstanbul halkını ziyaretimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Mircea, saygın bir kralın adını taşıyor’

Romanya’nın Türkiye Büyükelçisi Gabriel Şopanda, gemiyle ilgili şunları söyledi: “Mircea, sadece Romen donanmasının tarihinde değil dünya denizciliği için de çok önemli. Hem saygın bir kralın yani ‘İhtiyar Mircea’nın ismini taşıyor hem de 80 yıldır donanmamızda bulunan tarihi bir yelkenli. Avrupa ülkelerinin subayları bile eğitim için gemimize geliyor. Bizi gururla temsil etmesi ve İstanbul’da olması bize çok mutluluk verdi. İki dost ülkenin gelişen ilişkilerine büyük katkı sağlayacak.”

Gemide 14 kadın öğrenci de var

Mircea, 81 metre uzunluğunda, 1844 ton ağırlığında. 44 metre yüksekliğinde yelken direği buluna geminin dört kız kardeşi var. ABD, Portekiz ve Alman donanmasında bulunan gemiler ülkeyi temsil hizmeti veriyor. 184 kişi ile İstanbul’a gelen gemide 57 subay, 32 astsubay adayı öğrenci bulunuyor. Öğrencilerden 14 tanesi kadın. Gemide Arnavutluk, Bulgaristan, Türkiye Çin, Fransa, Portekiz, Polonya ve Ukrayna’dan subay temsilciler bulunuyor. Geçen yıl 110 Alman subay gemide eğitim yapmak için Karadeniz’e açılmıştı. Geminin adı 600 yıl önce Wallachia bölgesinin kralı olan Mircea Cel Batran’dan geliyor.