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11.09.2019 - 11:09| AA

Son dakika... MİT ve TSK'dan Kandil'de büyük operasyon!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19 Ağustos'ta PKK'nın Kandil'deki eğitim faaliyetleri için kullandığı bir binaya ortak operasyon gerçekleştirdi.

Son dakika... MİT ve TSK'dan Kandil'de büyük operasyon!

Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği ortak operasyonda, imha edilen binanın içerisinde kırmızı kategoride aranan sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Pelşin Tolhildan" kod adlı Gülüzar Tural ile örgütün kadın yapılanması KJK'nın sözde en üst karar organı Yürütme Konseyi Üyesi "Dr. Jiyan Garzan" kod adlı Saliha Kaytar'ın da bulunduğu belirlendi.

Son dakika... MİT ve TSKdan Kandilde büyük operasyon

Tural'ın, PKK'ya 1993'de katıldığı, bir dönem Erzincan-Tunceli bölgesinde faaliyet gösterdiği ve sabotaj eğitimi aldığı öğrenildi. 1999-2003 yılları arasında sözde PKK/KCK Başkanlık Konseyi'nde yer alan Tural'ın bu yıl itibarıyla, sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi olarak Eğitim Komitesi'nde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Kaytar'ın ise Dicle Üniversitesinde tıp eğitimi almasının ardından 1993'te Diyarbakır'da hastanede çalıştığı dönemde PKK/KCK'ya katıldığı, 2006-2009 dönemlerinde PKK/KCK'nın PJAK sorumlusu olarak Rusya'da faaliyet gösterdiği, Mart 2011'de, Kandil Alanı'nda bulunan hastanede cerrah olarak görev yapmaya başladığı ve bu yıl itibarıyla örgütün yapılanma şemasında PKK/KCK Yürütme Konseyi içerisinde yer aldığı öğrenildi.

Sadece orada bekliyorlardı! Arabanın altında kaldılarDiyarbakır'da, Muhammed Kayra (8) ile abIası Irmak Özbilek'e (13) okula gitmek için servis bekledikleri sırada Zeynep C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kardeşlerin yaralı kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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