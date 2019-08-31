MİT’ten Malezya’da FETÖ operasyonu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ’yle mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, FETÖ’nün Malezya sorumlusu Komiş’i yakaladı ve dün Türkiye’ye getirdi. Komiş’in geçmiş dönemlerde farklı ülkelerde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenildi. Komiş hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan arama ve yakalama kararı bulunuyordu.