31.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet
MİT’ten Malezya’da FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Malezya sorumlusu Arif Komiş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak dün Malezya’dan Türkiye’ye getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ’yle mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, FETÖ’nün Malezya sorumlusu Komiş’i yakaladı ve dün Türkiye’ye getirdi. Komiş’in geçmiş dönemlerde farklı ülkelerde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenildi. Komiş hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan arama ve yakalama kararı bulunuyordu.
Bir aile yok oldu...Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ali Kök ve eşi Yeliz Kök çiftinin 12 yaşındaki kızları Işıl için okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.