Mobilya üretim binasında yangın sonrası soğutma çalışması

On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi'ndeki sanayi sitesinin üst tarafında bulunan, mobilya üretiminin yapıldığı 3 katlı binada, dün saat 16.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının, binanın yanındaki 2 eve sıçraması üzerine çevre ilçelerden takviye istendi. Alevlere Zonguldak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kilimli, Kozlu, Ereğli, Alaplı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Toplam 18 ekibin müdahalesiyle yangın, bugün saat 04.30 sıralarında söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışması yaparken, binanın altında iş yeri olanlar ise malzemelerini kamyonlara yükledi.

Yanan binanın arkasındaki evde yaşayan Cemal Demir, dumanların yükselmesinin ardından alevlerin kısa sürede binayı sardığını söyledi. Korktuklarını belirten Demir, "Bir anda sis bulutu geldi. Birden kırmızı oldu. Eski ev yandı. İş makinesi evi yıktı. Orası yıkılınca yanan binaya daha rahat müdahalede edildi. Mahalle olarak ucuz atlattık. Can kaybı yaşanmadı çok şükür. Sabaha kadar uyumadık" dedi.

Öte yandan mobilya firmasının, Gürhan Okur'a ait olduğu öğrenildi. Mobilya üretimi yapılan bina ve yanındaki 2 ev yanarken, bugün drone ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belli olacak.