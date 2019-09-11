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11.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Modern Sinema’da yeni sezon açılıyor

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla yeni sezona 4 ayrı programla giriyor.

Modern Sinema’da yeni sezon açılıyor

19 Eylül’de başlayan yeni sezon, Bir Başka Rusya ile açıyor. Program 21. yüzyılın sinemasına özellikle derin ve karmaşık psikolojik dramlarla damgasını vurmuş çağdaş Rus sinemasının karanlıkta kalan yüzüne bakıyor. Bu filmler 19-29 Eylül tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.

Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.
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