11.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Modern Sinema’da yeni sezon açılıyor
İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla yeni sezona 4 ayrı programla giriyor.
Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.