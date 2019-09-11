Modern Sinema’da yeni sezon açılıyor

19 Eylül’de başlayan yeni sezon, Bir Başka Rusya ile açıyor. Program 21. yüzyılın sinemasına özellikle derin ve karmaşık psikolojik dramlarla damgasını vurmuş çağdaş Rus sinemasının karanlıkta kalan yüzüne bakıyor. Bu filmler 19-29 Eylül tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.



