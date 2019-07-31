31.07.2019 - 09:09
MPİ Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? Şans Topu 31 Temmuz çekilişi
Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlierin belirlendiği Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen bir kişi 828.884,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?
Şans Topu çekilişi ne zaman gerçekleştirilecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi 828.884,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. Şans Topu'nun 945. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 18 kişi, 4.456,85 TL, 4+1 bilen 292 kişi 366,50 TL, 4 bilen 3.145 kişi 42,60 TL, 3+1 bilen 7.366 kişi 21,90 TL, 3 bilen 82.986 kişi 4,20 TL, 2+1 bilen 64.136 kişi 5,55 TL, ve son olarak 1+1 bilen 215.707 kişi 3,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.