MPT-76’da 40 bin teslimat

Tamamen milli kaynaklar kullanılarak, yurt dışından teknik destek alınmadan üretilen MPT-76, NATO standardı olan soğuk ve sıcak hava, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış testlerin tamamından başarıyla geçti. Yarı otomatik ve tam otomatik modlarda, gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizmayla çalışan tüfeğin etkili menzili 600 metreyi buluyor. 7.62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebilen MPT-76, beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlıyor. MPT-76, dakikada 700 atım gerçekleştirebiliyor. 12 kademeli ayarlanabilir dipçik tam açık konumdayken bin milimetre uzunluktaki MPT-76, 4.2 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor.