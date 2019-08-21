21.08.2019 - 07:50| ANKARA AA
MPT-76’da 40 bin teslimat
Güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silahların yerli olarak temin edilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son dönemde gerçekleştirilen 4 bin 500’den fazla teslimatla kullanımdaki Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) sayısı 40 bini geçti.
Tamamen milli kaynaklar kullanılarak, yurt dışından teknik destek alınmadan üretilen MPT-76, NATO standardı olan soğuk ve sıcak hava, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış testlerin tamamından başarıyla geçti. Yarı otomatik ve tam otomatik modlarda, gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizmayla çalışan tüfeğin etkili menzili 600 metreyi buluyor. 7.62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebilen MPT-76, beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlıyor. MPT-76, dakikada 700 atım gerçekleştirebiliyor. 12 kademeli ayarlanabilir dipçik tam açık konumdayken bin milimetre uzunluktaki MPT-76, 4.2 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor.
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