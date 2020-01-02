MSB acı haberi duyurdu: 2 şehidimiz var

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-3 harekat bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, bugün Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİDİN ACI HABERİ ANKARA'DAKİ ANNE İLE BABASINA DA ULAŞTI

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen 'Pençe-3' Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ayhan Çam'ın (24) acı haberi, memleketi Çorum'daki yakınların ardından Ankara'da yaşayan anne ve babasına da verildi.

Çam'ın şehadet haberi, Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Bekir Çam şehit haberiyle gözyaşına boğulurken, anne Nuran Çam ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Nuran Çam, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.









Şehit Çam'ın evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu. Çam'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a gönderilmek üzere yola çıktı. Şehit Çam'ın naaşı, Cuma günü öğle namazına müteakip Çorum'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan şehit Ayhan Çam'ın bekar ve 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

ŞEHİDİN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Haftanin bölgesinde süren PENÇE-3 Harekâtı sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) acı haberi, İstanbul Küçükçekmece'de oturan baba ocağına ulaştı. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları, acılı aileyi yalnız bırakmadı.



Pençe-3 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın şehadet haberi, Halkalı semtindeki baba evine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları da taziye için geldikleri adreste acılı aileyi yalnız bırakmadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı şehit evinin önünde hazır bekletildi.









TOKAT'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verilmek için memleketi Tokat'ın Cihet Kasabası'na gönderilecek.









ABİSİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞ

Şehit Işık'ın yaklaşık 3 hafta önce ağabeyinin evlendiği ve düğün için İstanbul'a geldiği öğrenildi.