Muazzez Ersoy nereli? Muazzez Ersoy yaşı kaç?

Asıl adı Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy 9 Ağustos 1958 Edirne doğumludur. Çocukluğu ve gençlik yılları İstanbul'un Kasımpaşa semtinde geçen sanatçının müzikle ilgilenmesinde en büyük etken annesinin müziğe olan ilgi ve sevgisi oldu. Annesinin bu tutkusu sanatçıyı gençlik yıllarında etkisi altına aldı ve ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimini müzik dersleri alarak sürdürmeye karar verdi. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi müzik hocalarından dersler aldı.

1974 yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ender isminde bir oğlu oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra müzik dersleri almaya devam etti. 2001 yılında İsmet Özhan'la kısa süren bir evliliği bulunmaktadır.

Kariyerinde ilk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. Bu arada 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı ancak kazanamadı. 1989 yılında TRT Ankara Radyosu şeflerinden Cahit Ünyaylar'la çalışmaya başladı. Ersoy, 1990 yılında TRT'ye gönderdiği, yorumu kendine ait olan altı eserle denetimden geçti ve ekranlardan da dinleyicilerine seslenmeye başladı.

Muazzez Ersoy, ilk olarak Seven Olmaz ki adlı albümüyle dinleyicileriyle buluştu. Ardından ikinci albümü Herşeyim Sensin yayınlandı. Daha sonra Raks Müzik ile anlaşarak Sizi Seviyorum adlı çalışmasıyla büyük başarı kazandı. Bu albümde Selçuk Tekay ve Ali İhsan Kısaç gibi sanatçılarla çalıştı.

Oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan Nostalji serisinden önce orijinal şarkılar olan "Kal Bu Gece" ve "Anlaştık Mı" adlı şarkılarıyla bilinen sanatçı, Nostalji serisinden de daha önce yorumlanmış "Kalbimi Kıra Kıra", "Severek Ayrılalım", "İntizar", "Sevemedim Karagözlüm", "Aşkın Kanunu" ve "Güz Gülleri" gibi şarkılarıyla akıllarda yer edinmiş, Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy'a olan sevgisinden dolayı, sahne ve sanat hayatındaki adı olarak "Muazzez Ersoy" ismini kullanmıştır.