11.11.2019 - 17:14 |
Mucize Doktor 10. bölüm 2. yeni fragman | Ali'yi neler bekliyor?
Mucize Doktor 10. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümünde Ali, pataloji bölümüne geçiyor. PEki bu yeni bölümde Ali'yi neler bekliyor? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...
Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümüyle, Perşembe akşamı 20:00'de ekrana gelecek. Mucize Doktor dizisinin yayınlanan son bölümünde Ali sonunda aradığı bisikleti bulur. Ama Adil bu bisiklet fikrine hiç sıcak değildir. Hastanede işler karışıktır zaten; hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir ve konu Ali’nin hastanedeki geleceğidir. Diğer tarafta Ferman eski bir hastasına yardım etme fırsatı yakalar ve Tanju’nun hastası da zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Herkes pişmanlıklarıyla yüzleşirken yönetim kurulu Ali için toplanır.
MUCİZE DOKTOR FRAGMAN
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" denildi.