07.11.2019 - 22:42 |
Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9. son bölümde yönetim Ali için toplandı ve...
FOX TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor, 9. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne yönetimin Ali için toplanması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
UCİZE DOKTOR 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali sonunda aradığı bisikleti bulur. Ama Adil bu bisiklet fikrine hiç sıcak değildir. Hastanede işler karışıktır zaten; hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir ve konu Ali’nin hastanedeki geleceğidir. Diğer tarafta Ferman eski bir hastasına yardım etme fırsatı yakalar ve Tanju’nun hastası da zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Herkes pişmanlıklarıyla yüzleşirken yönetim kurulu Ali için toplanır.
MUCİZE DOKTOR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...