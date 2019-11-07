Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9. son bölümde yönetim Ali için toplandı ve...

UCİZE DOKTOR 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali sonunda aradığı bisikleti bulur. Ama Adil bu bisiklet fikrine hiç sıcak değildir. Hastanede işler karışıktır zaten; hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir ve konu Ali’nin hastanedeki geleceğidir. Diğer tarafta Ferman eski bir hastasına yardım etme fırsatı yakalar ve Tanju’nun hastası da zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Herkes pişmanlıklarıyla yüzleşirken yönetim kurulu Ali için toplanır.

MUCİZE DOKTOR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...