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28.11.2019 - 12:09 |

Mucize Doktor 12. bölüm fragmanı! Nazlı'ya büyük şok...

Mucize Doktor yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. 12. bölümü yayınlanacak olan Mucize Doktor'da Nazlı'ya kötü haber geliyor. Sağlık Bakanlığı soruşturma açıyor. Peki, Nazlı bu durumdan nasıl kurtulacak? İşte Mucize Doktor 12. bölüm fragmanları...

Mucize Doktor 12. bölüm fragmanı! Nazlı'ya büyük şok...

Yeni bölümleri ile perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor 12. bölümü için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona eriyor. Peki, Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak?

MUCİZE DOKTOR 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazlı için karar anı gelip çatmıştır. Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye gelir. Adil’in Nazlı’yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır. Nazlı’yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman’dadır. Ama bu da Beliz’i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir. Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.

MUCİZE DOKTOR 12. BÖLÜM FRAGMANI - 2

MUCİZE DOKTOR 12. BÖLÜM FRAGMANI

Yanmaktan kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinlenttiAntalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye İstasyonu, Sanayi Kavşağı'nda çıkan ot yangınına müdahale etti. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan ve yanmak üzere olan kaplumbağayı fark eden itfaiye personeli kaplumbağaya su sıkarak serinletti.
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