Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı... Nazlı'ya idari soruşturma başladı

Mucize Doktor 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Ali'yle birlikte işe gelen Nazlı hayatının en berbat haberlerinden birini alıyor. Nazlı için idari soruşturma başlatılıyor. Bütün ekip çok üzgün Ali ise Nazlı'ya sonuna kadar sahip çıkıyor. Başarılı doktor heyetin karşısına geçerken ne kadar verileceği merakla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, zor da olsa patolojiye alışmaya çalışmaktadır. İşin kötüsü; artık Nazlı da onun cerrahiye geri dönmesine yardım etmeyecektir. Aynı sırada bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer. İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak zorundadır.