Mucize Doktor 13. bölüm 2. fragmanı... Ferman sırrını Ali'yle paylaştı

Mucize Doktor 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde hastaneye gelen çocuk hasta hem Ferman'ı hem de Ali'yi geçmişe götürüyor. Ali'nin hastanın annesine söylediği sözler Ferman'ı sinirlendirirken Ferman sırrını Ali ile paylaşıyor. Beliz ise bu sırrın ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

13. BÖLÜM İLK FRAGMANI

Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ali, Ferman Hoca'ya "Ben bugün birine dokunacağım" diyor. Ali birkaç deneme yapsa da başarılı olamıyor. Ali, konsültasyon için Nazlı'nın hastasının yanına gittiğinde ise hasta genç doktoru dudağından öpüyor. Ali ne yapacağını şaşırırken bir de hastanenin önünde saldırıya uğruyor.