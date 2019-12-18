Mucize Doktor 15. bölümde Ali Vefa'ya Doktor Ela'dan büyük destek!

Fox TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Bu hafta ekrana gelecek olan Mucize Doktor dizisinde hastane çalışanları için düzenlenen balo gecesine katılıp katılmama konusunda büyük tereddüt yaşayan Ali Vefa'ya Nazlı gelmesi yönünde çok fazla ısrarda bulunur. Nazlı'nın ısrarları sonrasında ne yapacağını şaşıran Ali Vefa'ya en büyük destek Doktor Ela'dan gelecektir. Geçtiğimiz hafta diziye katılan Yasemin Özilhan büyük beğeni toplamış izleyici Doktor Ela karakteri ile yıllar sonra ekrana çıkan güzel oyuncu hakkında sosyal medya üzerinden birçok yorum yapmıştı.

İşte Mucize Doktor dizisi 15. yeni bölüm fragmanları...

MUCİZE DOKTOR 15. BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI