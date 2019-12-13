Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ela ve Ferman karşı karşıya!

Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen Mucize Doktor dizisi son bölümde Doktor Ela karakteri ile diziye dahil olan Yasemin Özilhan Ergene dizinin izleyicilerinin büyük heyecan yaşamasına neden oldu. Acaba konuk oyuncu olarak mı katıldı sorularını merak eden seyirciler yeni bölüm fragmanını heyecan içinde bekliyordu. Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanında Doktor Ela'nın Berhayat Hastanesi'nin kadrosunda yer alması tescilleniyor.

Mucize Doktor'da Ferman ve Ela'nın tanışmasının ardından ilk restleşme ve meydan okumalar başlıyor. Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanı ile 19 Aralık Perşembe akşamı Fox TV ekranında...

MUCİZE DOKTOR 15. BÖLÜM FRAGMANI