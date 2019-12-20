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20.12.2019 - 10:53 |

Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanı... Nazlı Ali'ya karşı garip davranıyor

Mucize Doktor 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Nazlı'nın aliye karşı tavırları değişiyor. Nazlı Ali'ye soğuk davranırken Ali ise ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanı... Nazlı Ali'ya karşı garip davranıyor

Mucize Doktor 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde baloda dans eden Nazlı ertesi gün Ali'ye garip davranmaya başlıyor. Arkadaşları ne olduğunun farkında ama Nazlı bunu kabullenmekte zorlanıyor. Ali, Nazlı'nın hal ve hareketlerine anlam veremezken Adil Hoca ALi'ye uyarıda bulunuyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berhayat Hastanesi’nde iki yenilik vardır. İlki; Kıvılcım’ın hazırlıklarını Beliz’den gizli yürüttüğü bağış gecesinin balosu sonunda gelip çatmıştır. İkincisi; özel bir vakada uzmanlık sunmak için hastaneye gelen Doktor Ela’dır. Ali, yabancı insanların arasına girmekten çekinir ve baloya gelmek istemez. Ama Kıvılcım’ın planı uyarınca Tanju, Ali’yi baloya gelmeye zorlar. Diğer tarafta Doktor Ela ve Ferman tedavisini üstlendikleri vakayla ilgili çabucak fikir ayrılığına düşerler ve aralarında rekabet başlar. Balo gecesinin hazırlıkları doludizgin sürerken hastane ahalisi geceye birlikte gidebilecekleri birini arar; aşıklar yüzleşir, kimi kalpler kırılır. Ve bütün o karmaşanın tam ortasında Ali, abisinin neşterini kaybeder. Balo gecesinde gizli bir tehlike onu beklemektedir ve Ali’nin neşteri olmadan bunu atlatması imkansızdır.

 

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