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26.09.2019 - 09:35 |

Mucize Doktor 3. yeni bölümün 2. fragmanı! Ferman, Ali'yi koruyor

Mucize Doktor 3. yeni bölümün 2. fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde bir hasta yakını dktor Ali hakkında kötü konuşunca, doktor Ferman ise bunu kaldıramaz ve Ali'yi korur. İşte Mucize Doktor fragmanı haberimizde...

Mucize Doktor 3. yeni bölümün 2. fragmanı! Ferman, Ali'yi koruyor

Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisinin 3. yeni bölümü bu akşam 20:00'de FOX TV'de...

MUCİZE DOKTOR 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

ALİ (TANER ÖLMEZ)
FERMAN (ONUR TUNA)
NAZLI (SİNEM ÜNSAL)
BELİZ (HAZAL TÜRESAN)
KIVILCIM (ÖZGE ÖZDER)
TANJU (MURAT AYGEN)
DEMİR (FIRAT ALTUNMEŞE)
AÇELYA (HAYAL KÖSEOĞLU)
SELVİ (BİHTER DİNÇEL)
GÜNEŞ (KORHAN ERDURAN)
ADİL (REHA ÖZCAN)

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

İstanbul’da cadde ve sokaklarda “drift” terörü kameradaİstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.
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