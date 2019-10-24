24.10.2019 - 09:48 |
Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı! Ali hastaneden gidecek mi?
Mucize Doktor 7. yeni bölümünden iki fragman yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümünde Ali hastanede son şansını isteyecek. Riskli bir ameliyata girecek olan Ali, ameliyatta başarılı olmazsa hastaneden gidecek. Peki Ali başarabilecek mi? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...
Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Mucize Doktor yeni bölümünde Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokar.
MUCİZE DOKTOR FRAGMAN