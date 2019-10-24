Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı! Ali hastaneden gidecek mi?

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Mucize Doktor yeni bölümünde Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokar.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN