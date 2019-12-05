MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Mucize Doktor fragman - Ali kimle dudak dudağa?
ABONE OL
05.12.2019 - 10:29 |

Mucize Doktor fragman - Ali kimle dudak dudağa?

Mucize Doktor 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümünde Ali iki şok birden yaşayacak. Hastası tarafından dudaklarından öpülen Ali şaşkınlığa uğrarken, Ferman'ın açıkladığı sır Ali'yi ikinci kez şaşkınlığa uğratacak. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...

Mucize Doktor fragman - Ali kimle dudak dudağa?

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor, yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Mucize Doktor yeni bölümünde neler olacak?

MUCİZE DOKTOR 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir. Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Sıradaki Haber