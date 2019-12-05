Mucize Doktor fragman - Ali kimle dudak dudağa?

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor, yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Mucize Doktor yeni bölümünde neler olacak?

MUCİZE DOKTOR 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir. Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN