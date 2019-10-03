MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMucize Doktor yeni bölüm bu akşam! Ali'ye sürpriz
03.10.2019 - 09:45 |

Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam! Ali'ye sürpriz

Mucize Doktor 4. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümünde doktor Ali'ye büyük bir sürpriz hazırlanacak. Peki doktor Ali bu plana ne tepki verecek? Ali, Nazlı'ya karşı duygusal bir yaklaşımda mı bulunacak? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...

Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam! Ali'ye sürpriz

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 4. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Mucize Doktor yeni bölümünde, Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN (4. YENİ BÖLÜM)

Okul yolunda tehlikeli yolculuk!Bursa’da bir baba, okula götürdüğü 3 çocuğunu kullandığı motosikletin arkasına 1 çocuğunu ön tarafa oturttu. Okul çantalarına yer bulamayan baba çantaları direksiyona asarak yolculuk yaptı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gözler Bakanlıkta! OGM sonuçları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak?

Gözler Bakanlıkta! OGM sonuçları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak?

Fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Emekli hayali kuran vatandaşlar EYT arayışında! Son gelişmeler...

Emekli hayali kuran vatandaşlar EYT arayışında! Son gelişmeler...

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kaç yaşında, kimdir?

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kaç yaşında, kimdir?

Sıradaki Haber