03.10.2019 - 09:45 |
Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam! Ali'ye sürpriz
Mucize Doktor 4. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümünde doktor Ali'ye büyük bir sürpriz hazırlanacak. Peki doktor Ali bu plana ne tepki verecek? Ali, Nazlı'ya karşı duygusal bir yaklaşımda mı bulunacak? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...
Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 4. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Mucize Doktor yeni bölümünde, Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.
MUCİZE DOKTOR FRAGMAN (4. YENİ BÖLÜM)