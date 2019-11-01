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01.11.2019 - 21:25 |

Mucize Doktor yeni fragman! Ali çok üzülüyor

Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümünde Ali çok üzülecek. Dergide haberi çıkan Ali, hastaneden uzaklaştırılacak mı? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...

Mucize Doktor yeni fragman! Ali çok üzülüyor

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümüyle 7 Kasım Perşembe FOX TV'de...

Mucize Doktor 9. yeni bölümünde Ali, dergiye haber oluyor. Hastane ise kurulu toplayıp, Ali'yi karşısına alıyor. Peki hastane Ali için ne karar verecek? İşte yeni bölümden o dakikalar...

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

 

Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
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