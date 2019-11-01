Mucize Doktor yeni fragman! Ali çok üzülüyor

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümüyle 7 Kasım Perşembe FOX TV'de...

Mucize Doktor 9. yeni bölümünde Ali, dergiye haber oluyor. Hastane ise kurulu toplayıp, Ali'yi karşısına alıyor. Peki hastane Ali için ne karar verecek? İşte yeni bölümden o dakikalar...

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN