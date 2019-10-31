31.10.2019 - 09:48 |
Mucize Doktor yeni fragman | Ali'den büyük hata
Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Mucize Doktor yeni bölümünde Ali, büyük sırrı ağzından kaçıracak. Nazlı bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı haberimizde...
Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de FOX TV'de ekrana gelecek. Mucize Doktor yeni bölümünde Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.
MUCİZE DOKTOR FRAGMAN