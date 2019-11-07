MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMucize Doktor yeni fragman | Ali'den duygulandıran teklif
07.11.2019 - 09:31 |

Mucize Doktor yeni fragman | Ali'den duygulandıran teklif

Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümünde, Ali açıksözlü oluşuyla yine şaşırtırken, Nazlı'ya yapacağı teklif izleyenleri duygulandıracak. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...

Mucize Doktor yeni fragman | Ali'den duygulandıran teklif

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Mucize Doktor yeni bölümünde neler olacak?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali sonunda aradığı bisikleti bulur. Ama Adil bu bisiklet fikrine hiç sıcak değildir. Hastanede işler karışıktır zaten; hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir ve konu Ali’nin hastanedeki geleceğidir. Diğer tarafta Ferman eski bir hastasına yardım etme fırsatı yakalar ve Tanju’nun hastası da zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Herkes pişmanlıklarıyla yüzleşirken yönetim kurulu Ali için toplanır.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

 

'İlk kez böyle bir şey oluyor' Bir anda topraktan çıkmaya başladı!Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı

Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı

Yasak Elma 56. bölüm fragmanında Halit fenalaşıyor

Yasak Elma 56. bölüm fragmanında Halit fenalaşıyor

Dehşet saçtı! Eşini, oğlunu ve damadını vurdu

Dehşet saçtı! Eşini, oğlunu ve damadını vurdu

BİM Cuma günü aktüel katalog ürünlerinde telefon, ev eşyaları, ısıtıcı, araba gereçleri...

BİM Cuma günü aktüel katalog ürünlerinde telefon, ev eşyaları, ısıtıcı, araba gereçleri...

Sıradaki Haber