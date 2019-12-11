Muhtarlık saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Muhtarlık çalışma mesai saatleri

2020 muhtarlık çalışma saatleri belli oldu. Köy ve mahalle muhtarları belirli bir çalışma saatlerine göre çalışmaktadırlar. Peki muhtarlık hangi saatlerde hizmet vermektedirler? İşte çalışma saatleri



MUHTARLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020



Muhtarlık hafta içi hergün mesaiye 09.00'da başlar ve öğle tatili molası olan 12.00'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından saat 13.00'dan akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar mesaiye devam eder. Muhtarlıklar hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Muhtarlıklar ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.



MUHTARLIK İLE İLGİLİ BİLGİLER



Muhtar, köy ve mahallelerde bulunan ve halk tarafından seçilen, köy ve mahallelerde yönetimin başında bulunan ve seçilmiş olduğu kitleyi temsil eden kişilere denilmektedir. Muhtarlık ise muhtarların iş makamıdır. Muhtarlar, Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışmaktadır. Köy tüzel kişiliğini temsil eden muhtarların görev süresi 5 yıldır. Bu süre zarfında Muhtar köy ve mahalleye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte almaktadır. Muhtarların; seçmen kağıtlarının dağıtımı, çeşitli harç ve ödemelerin toplanması, cadde, sokak, meydan levhası gibi levhaların kontrolü, nüfus cüzdanını kaybeden vatandaşların bilgilerini düzenlemek, mahallelerinde muhtaç, yaşlı, sakat gibi kişilerin tespit edilmesi gibi muhtarların çeşitli görev ve yetkileri vardır.