Müslüm filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor? Müslüm filmi nerede çekildi?

Müslüm filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. 2017 yılında vizyona giren Müslüm filminde usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatı konu alınıyor. Küçüklüğünde yaşadığı zorluklar ve erken yaşta kaybettiği annesi ve kardeşine rağmen müzikle hayata tutunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı olan Muhterem Nur ile tanışmaları da filmde konu alınıyor. Müslüm filminde Müslüm Gürses karakterine Timuçin Esen hayat verirken Muhterem Nur karakterine ise Zerrin Tekindor hayat veriyor.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya devam eden Müslüm Gürses'in hayatı Limoncu Ali ile rastlantısal olarak tanışmasının ardından değişiyor. Müslüm'e saz çalmasını sesini nasıl kullanması gerektiğini öğreten Limoncu Ali onu adeta hayata tutunmasını sağlıyor. Senin sesin sen susarsan kesilir diyen Limoncu Ali'nin Müslüm'e söyledikleri film boyunca zaman zaman replik olarak veriliyor. Annesini kaybeden babasını hapse gönderen Müslüm, para kazanmak ve kardeşini okutabilmek için Gazinolarda şarkı söylemeye başlıyor. Bir gece Adana'da yer alan gazinoya İstanbul'dan bir plak şirketinin sahibinin gelmesi ile usta sanatçının hayatı değişiyor. İstanbul macerasına başlayan Müslümün kaset ve plakları herkes tarafından büyük keyifle dinleniyor. Müslüm'ün turnede tanıştığı Muhterem Nur ile tanışması ise oldukça ilginç bir şekilde gerçekleşiyor.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCU KADROSU

Timuçin Esen - Müslüm

Zerrin Tekindor - Muhterem Nur

Ayça Bingöl - Emine Akkaş

Erkan Can - Limoncu Ali

Taner Ölmez - Ahmet Akbaş

Erkan Avcı - Bahtiyar

Şahin Kendirci - Genç Müslüm Gürses

Turgut Tunçalp - Mehmet Akbaş

MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses’in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses’in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.