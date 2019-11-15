Müslüm filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor? Müslüm filmi nerede çekildi?
Müslüm filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yöentmen koltuğunda Ketche ve Can Ulkay'ın yer aldığı Müslüm filmi usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatıyor. Yaşadığı zorlukları ve müziğe olan tutkusu gözler önüne serilen Müslüm filmi sinema salonlarında olduğu gibi TV ekranında ilk yayınlandığı andada büyük ilgi ile karşılaşmıştı. Peki Müslüm filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
Müslüm filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. 2017 yılında vizyona giren Müslüm filminde usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatı konu alınıyor. Küçüklüğünde yaşadığı zorluklar ve erken yaşta kaybettiği annesi ve kardeşine rağmen müzikle hayata tutunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı olan Muhterem Nur ile tanışmaları da filmde konu alınıyor. Müslüm filminde Müslüm Gürses karakterine Timuçin Esen hayat verirken Muhterem Nur karakterine ise Zerrin Tekindor hayat veriyor.
Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya devam eden Müslüm Gürses'in hayatı Limoncu Ali ile rastlantısal olarak tanışmasının ardından değişiyor. Müslüm'e saz çalmasını sesini nasıl kullanması gerektiğini öğreten Limoncu Ali onu adeta hayata tutunmasını sağlıyor. Senin sesin sen susarsan kesilir diyen Limoncu Ali'nin Müslüm'e söyledikleri film boyunca zaman zaman replik olarak veriliyor. Annesini kaybeden babasını hapse gönderen Müslüm, para kazanmak ve kardeşini okutabilmek için Gazinolarda şarkı söylemeye başlıyor. Bir gece Adana'da yer alan gazinoya İstanbul'dan bir plak şirketinin sahibinin gelmesi ile usta sanatçının hayatı değişiyor. İstanbul macerasına başlayan Müslümün kaset ve plakları herkes tarafından büyük keyifle dinleniyor. Müslüm'ün turnede tanıştığı Muhterem Nur ile tanışması ise oldukça ilginç bir şekilde gerçekleşiyor.
MÜSLÜM FİLMİ OYUNCU KADROSU
Timuçin Esen - Müslüm
Zerrin Tekindor - Muhterem Nur
Ayça Bingöl - Emine Akkaş
Erkan Can - Limoncu Ali
Taner Ölmez - Ahmet Akbaş
Erkan Avcı - Bahtiyar
Şahin Kendirci - Genç Müslüm Gürses
Turgut Tunçalp - Mehmet Akbaş
MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses’in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses’in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.