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10.09.2019 - 23:08| AA

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltında

Muş'ta, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltında

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çiftlik uygulama noktasında düzenlenen ve 2 araçta 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda, dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada, elektrik süpürgesine zulalanmış vaziyette 617 gram metamfetamin bulunduğu aktarılan açıklamada, adliyeye sevk edilen zanlıların, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca ildeki öğrencilerin uyuşturucu ile temasını engelleyerek, öğrencilerin her türlü tehlikeden uzak, güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla, akıllı telefonlara yüklenen "Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) projesine vatandaşlarca yapılan ihbarlar sayesinde, terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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