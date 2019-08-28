Mustafa Kafalı'dan acı haber! Mustafa Kafalı kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

Mustafa Kafalı kimdir? 85 yaşında aramızdan ayrılan ünlü tarihçi Mustafa Kafalı'nın vefat haberi sonrası hayat hikayesini derledik. İşte Prof. Dr. Mustafa Kafalı ile ilgili bilinmesi gerekenler...



MUSTAFA KAFALI HAYATINI KAYBETTİ



Genel Türk tarihi ve kültürü alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Mustafa Kafalı, bugün akşam saatlerinde Ankara'da hayatını kaybetti.

Kafalı'nın cenazesinin 30 Ağustos Cuma günü, cuma namazını takiben Kocatepe Camisi'nden kaldırılacağı ve Gölbaşı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Nihal Atsız'ın öğrencilerinden olan Prof. Dr. Kafalı, Türk tarihine ışık tutan önemli çalışmaları hayata geçirmişti.

MUSTAFA KAFALI KİMDİR?



1934 yılında Konya'da doğdu. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nde yaptı. 1960 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Umumî Türk Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi.

"Ötemiş Hacı'ya Göre Cuci Ulusu'nun Tarihi" adlı tezi ile Aralık 1965 yılında doktor ünvanını aldı. 1971-1972 yıllarında bir yıl, üniversite kontenjanıyla Londra'ya giderek ilmi incelemelerde bulundu.

Yurda dönüşünde tamamladığı "Altın-Orda Hanlığı'nda Sayın Han Sülâlesi Devri (1227-1360)" adlı tezi ile 1973 Kasımı'nda doçentlik ünvanını aldı.

1974 Kasımı'ndan itibâren, mebsûb olduğu Türk Tarihi Kürsüsünün 3-6. sömestr öğrencilerine, sırasıyla: Altın-Orda ve Çağatay Hanlıklarıyla, İlhanlı Devleti; 7-8. sömestr talebelerine ise, Timur ve Timurlular tarihi; ayrıca Tarih Metodu derslerini verdi; "Kaynaklar" ve "Osmanlıca Metinler" üzerine seminer çalışmaları yaptı.

1975-1977 ders yıllarında Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde, davetli öğretim üyesi olarak tedrisatta bulundu.

Profesörlük takdim tezi olarak sunduğu "Çağatay Hanlığı (1227-1345)" adlı eseriyle 24 Mayıs 1982'de bu ünvanı aldı.

Türk Tarih Kurumu üyesi. İngilizce ve Rusça biliyordu.

28 Ağustos 2019 vefat etti.

ESERİ:

Altın Orda Hanlığının Kuruluş ve Yükseliş Devirleri, İstanbul 1977