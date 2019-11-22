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22.11.2019 - 19:17 | | AA

Narkotik'ten eş zamanlı operasyon: 5 kişi tutuklandı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Narkotik'ten eş zamanlı operasyon: 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik farklı tarihlerde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, 3 av tüfeği, tüfeklere ait 13 fişek, 4 paket halinde 27,98 gram sentetik uyuşturucu, 3 paket halinde 4,78 gram metamfetamin, 2 cinsel içerikli hap ile satışı izne tabi uyuşturucu etkisi yaratan 8 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

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