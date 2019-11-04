04.11.2019 - 22:51 |
Neil Armstrong dünyaya döndükten sonra 21 gün karantinada hangi müzik aletini çalmıştır? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 60 bin liralık soru gündem oldu. Peki Neil Armstrong dünyaya döndükten sonra 21 gün karantinada hangi müzik aletini çalmıştır?
SORU
Neil Armstrong dünyaya döndükten sonra 21 gün karantinada hangi müzik aletini çalmıştır?
CEVAP
A- KEMAN
B- MIZIKA
C- UKULELE
D- FLÜT
CEVAP: C- UKULELE