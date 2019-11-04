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HaberlerGündemNeil Armstrong dünyaya döndükten sonra 21 gün karantinada hangi müzik aletini çalmıştır? Kim Milyoner Olmak İster
04.11.2019 - 22:51 |

Neil Armstrong dünyaya döndükten sonra 21 gün karantinada hangi müzik aletini çalmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 60 bin liralık soru gündem oldu. Peki Neil Armstrong dünyaya döndükten sonra 21 gün karantinada hangi müzik aletini çalmıştır?

Neil Armstrong dünyaya döndükten sonra 21 gün karantinada hangi müzik aletini çalmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

SORU

Neil Armstrong dünyaya döndükten sonra 21 gün karantinada hangi müzik aletini çalmıştır?

CEVAP

A- KEMAN

B- MIZIKA

C- UKULELE

D- FLÜT

Neil Armstrong dünyaya döndükten sonra 21 gün karantinada hangi müzik aletini çalmıştır Kim Milyoner Olmak İster


CEVAP: C- UKULELE

Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.
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