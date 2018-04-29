Nemfomani nedir?

Nemfomani kadınlarda görülen hiperseksüaliteye verilen isimdir. Hiperseksüalitenin veya nemfomaninin sözlük anlamı bitmeyen çiftleşme arzusudur. Nemfomani sadece kadınlar için kullanılan bir terimdir, erkeklerde görülen hiperseksüalite satiriasis olarak adlandırılır ancak hiperseksüalite, yani cinsel doyumsuzluk, çoğunlukla kadınlarda görülür. Nemfomaninin bir anomali olup olmadığı konusunda bir görüş birliği yoktur.

Etimoloji: Nemfomani

Nemfomani Yunanca’daki Nymphe ve mania sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Nymphe kelimesi kız, mania ise delilik anlamına gelmektedir.

Nemfomani neden kaynaklanır?

Nemfomaninin sebeplerinden biri hormonel sıkıntılardır. Dolayısıyla hormon tedavisi gören kadınlarda cinsel arzu günlük hayatı olumsuz etkileyecek seviyeye kadar çıkabilir. Sinirlerin duyarlılığının aşırı oranda artması ile nemfomani belirtileri ortaya çıkabilir ve bu durum cinsel isteği arttırır. Bu durum beyinde cinsel ilişkiyi ve eş seçimini kontrol eden sistemi bozmaktadır. Özellikle cinsel doyumu sağlayan fizyolojik sistemler çoğunluğunkinden daha farklı çalışmaya başlar.

Nemfomaniyi tetikleyici faktörler olabilir. Örneğin vulva hastalıkları hiperseksüelitenin tetikleyici nedenleri arasında sayılmaktadır.

Nemfomaninin belirtileri nelerdir?

Sürekli olarak cinsellik üzerine düşünme, başka bir konuya konsantre olamama; nesnelere temas sonucu oluşan dürtülerin etkisiyle mastürbasyon yapma veya cinsel ilişkiye girme ihtiyacı hissetme; cinsel ilişkiden doyum alamama, cinsel ilişkiye doymama; partner seçiminde ayrım gözetmeme nemfomaninin belirtileri arasındadır.

Nemfomani ve toplum

Nemfomani ortalamaya kıyasla daha fazla cinsel arzu duymaktır, öyle ki kişi cinsel doyuma ulaşamaz ve sürekli bir cinsel doyumsuzluk içindedir. Bu durumun bir rahatsızlık olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi konusunda görüş ayrılığı vardır.

Nemfomanlar hormonel durumlarından dolayı pek çok zorlukla karşılaşırlar. Sorun sadece cinsel doyumsuzluk değildir, bu doyumsuzluk gündelik hayat temposunu engellemeye başlar. Yine de nemfomaniyle yaşayan kadınların en büyük problemi toplumun bu nemfomani durumuna ve kadın cinselliğine bakış açısıdır. Pek çok kadın bu durumu yakın çevresiyle bile paylaşmaktan çekinir. Hiperseksüellerin hem arkadaşlık ilişkileri hem de romantik ilişkileri bu yüzden zarar görür. Dolayısıyla nemfomani beraberinde psikolojik rahatsızlıklar da getirir. Psikolojik rahatsızlıkların, çevre ve toplum tarafından dışlanmanın yanı sıra hiperseksüellerin cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riskleri de herhangi bir insana kıyasla daha yüksektir.